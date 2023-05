Saluto romano | ostentarlo durante una manifestazione «di cordoglio» non è un’attenuante | la decisione della Cassazione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nessuna attenuante per i tre imputati condannati a un mese e dieci giorni di reclusione e 300 euro di multa per aver fatto illain ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani a Milano. Un evento che si ripete ogni anno il 29 aprile, e ancora pochi giorni fa è riandato in scena con i militanti di estrema destra che hanno eseguito il «rito del presente». La prima sezione penaleha sottolineato come la il gesto del, ripetuto tre volte all’interno del rito del presente«ritualità fascista, carica di significati ideologici, manifesta una piena adesione a detti valori». E non può essereche quel gesto sia stato eseguito ...

Cassazione, il saluto romano è reato: "Il cordoglio dei morti non è un'attenuante" La Repubblica

