Salute | Sebastiani Sir | “Per pazienti con lupus attesa diagnosi fino a 2 anni”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Una malattia, vari sintomi e più organi coinvolti. È ileritematoso sistemico (Les) che in Italia colpisce 21mila persone, soprattutto donne in età fertile, costrette a convivere quotidianamente con dolore articolare, manifestazioni cutanee, gonfiore delle articolazioni, febbre, stanchezza, inappetenza e anemia. “Tutti sintomi aspecifici, per questo motivo al suo esordio ilpuò essere molto difficile da individuare. Non a caso, il paziente per unaattende 20 mesi, quasi dueche a mio avviso sono davvero troppi”. Così Gian Domenico, presidente della Società italiana di reumatologia (Sir) nel suo intervento alla conferenza stampa “eritematoso sistemico, le nuove opportunità di cura”, promossa oggi a Roma in occasione del World ...