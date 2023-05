Salute mentale | un italiano su 10 rinuncia allo psicologo | ' Costa troppo' L' allarme dell' Istituto Piepoli

...(in egual misura tra uomini e donne) avverte un declino del proprio benessere, mentre solo per l'11% è migliorato. Sono tante le fonti di stress accusate: la condizione economica, la...Aggiungiamoci pure tutto quello that Shonda stands for , direbbero gli inglesi: empowerment femminile, diversity,. E ta - dan (o meglio tu - dum ). God Save The Queen (Charlotte " ...Un tentato suicidio al giorno. Più di tre milioni di Neet. Un ragazzo su cinque, tra i 10 e i 19 anni, ha problemi di. Tre milioni di ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare: negli ultimi dieci anni si è abbassata in modo vistoso l'età di insorgenza, con esordi frequenti ...

Anisimova si ritira dal tennis a 21 anni: «Problemi di salute mentale» Corriere della Sera

Il cantante continua il tour sold out in giro per l'Italia («I miei supereroi sono quelle persone che hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono, senza vergognarsi, per le loro fragilità ...Un italiano su dieci vorrebbe andare dallo psicologo, ma è costretto a rinunciarvi per motivi economici. Questo il verdetto di un'indagine condotta su un campione della ...