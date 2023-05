Salute e prevenzione | venerdì infermieri in piazza a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In occasione della Giornata internazionale dedicata alla professione, l’Ordine deglidipromuove un’iniziativa di, screening e educazione sanitaria tra la gente.12 maggio, dalle 10 alle 16, con il patrocinio morale del Comune die dell’Assessorato municipale alla, saranno allestiti inCarità dei gazebo presso i quali sarà possibile la rilevazione gratuita dei parametri vitali, eseguire test di dosaggio glicemico e hiv, effettuare ecografie per tutela patrimonio venoso, prendere parte a dimostrazione pratiche di disostruzione vie aeree e Rcp. Uno speciale stand sarà allestito per illustrare le attività del Cives e per la promozione di screening e vaccinazioni. Uno speciale Open Day e incontro con i neo laureati ...