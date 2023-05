Rotondi: "Cordata professionisti con interessi trovi politici pronti" La Nuova Sardegna

L’italiano nel 2008 ha scontato 4 anni e mezzo di prigione negli Stati Uniti. Amico dei Clinton, ex fidanzato di Hathaway, ora è imprenditore in Arabia Saudita ...Di Redazione Sport L’italiano nel 2008 ha scontato 4 anni e mezzo di prigione negli Stati Uniti. Amico dei Clinton, ex fidanzato di Hathaway, ora è imprenditore in Arabia Saudita Raffaello Follieri ne ...