Rompicapo visivo dei dolci | Non farti ingolosire | trova le differenze in 15 secondi

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sei molto goloso? Sfida te stesso e prova are tutte leche ci sono tra queste due immagini della torta. Il test è per osservatori attenti: guarda bene le due fette di torta farcita con le fragole e la panna e cerca di cogliere gli elementi che le rendono diverse l’una dall’altra. Leci sono anche se, a primo acchito, non si vedono. Per scorgere i dettagli che rendono diverse le due fette di questa invitante torta golosa dovrai cercare di non pensare a morderla ma concentrarti bene sul notare i particolari che distinguono le due immagini.tutte letra le due immagini Grantennistoscana.itLe due fette di torta piene di fragole fresche, ricoperte di unassima e soffice panna farebbero venire voglia a tutti di addentarne una fetta già dal ...