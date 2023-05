Roma | uomo ferito da colpo d’arma da fuoco

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La vittima portata in codice rosso al pronto soccorso. E' accaduto nell'area magazzini all'interno del parco divertimenti 'Cinecittà world', oggi chiuso Undi 56 anni, italiano, è statoda undanell’area magazzini all’interno del parco divertimenti ‘Cinecittà world’, a Castelno, oggi chiuso. Sul posto i poliziotti, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del ferimento e rintracciare il responsabile. La vittima, che non corre pericolo vita, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Undi 56 anni, italiano, è stato ferito al braccio questo pomeriggio da colpi di arma da fuoco a. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale Sant'Eugenio ma non è in pericolo di vita: ha ...È risultato essere unitaliano, che dovrà giustificare alle forze dell'ordine perchè si trovava in quel posto prima di essere sparato.La vittima portata in codice rosso al pronto soccorso. E' accaduto nell'area magazzini all'interno del parco divertimenti 'Cinecittà world', oggi chiuso Undi 56 anni, italiano, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nell'area magazzini all'interno del parco divertimenti 'Cinecittà world', a Castel Romano, oggi chiuso. Sul posto i poliziotti, ...

Roma, uomo ferito a colpi di pistola nel parco divertimenti: è un mistero leggo.it

José Mourinho è pessimista sull’impiego di Paulo Dybala domani contro il Bayer Leverkusen: «Non so se giocherà titolare». Mette a tacere, invece, le voci ...La comica sarda, nelle vesti di presentatrice della cerimonia di presentazione dei ‘David di Donatello’, diverte l’intera sala con un monologo irriverente. “Invece che andare al cinema è stato costret ...