Roma | Spinazzola | «In Europa ho più spazi | in Italia conta di più la tattica»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole di Leonardo, esterno della, in conferenza alla vigilia della sfida diLeague contro il Bayer Leverkusen Leonardoha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno dellainLeague contro il Bayer Leverkusen. Di seguito le sue parole. CHE PARTITA SI ASPETTA – «Penso che domani affronteremo una grande squadra, una squadra veramente velocissima, dobbiamo essere concentrati più quando abbiamo palla noi che quando ce l’hanno loro. Hanno 5-6 giocatori con una gamba pazzesca, sarà una grande partita». COME STA FISICAMENTE – «Ogni partita per intensità sono uno dei primi della squadra, il fisico sta bene. Poi è normale che ci sono gli avversari o ci sono piccole sbavature che possono portare a un gol avversario, come un mio ...