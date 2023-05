Roma | si ferma Dybala | l’argentino in forte dubbio per la sfida col Bayer Leverkusen

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Archiviato definitivamente il 2-0 subito da parte dell’Inter di Simone Inazaghi, in occasione della 34ª giornata del campionato di Serie A –decisa dalle reti di Lukaku e Dimarco – per lacapitanata da José Mourinho è giunto il momento di voltare pagina, e pensare alla delicatissimacontro il, valevole per le semifinali d’andata di Europa League, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00, nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Olimpico. Attualmente i giallorossi attraversano molto probabilmente il momento più difficile della loro stagione, basti pensare infatti che occupano il 7° posto nella classifica generale del campionato, con all’attivo 58 punti – a pari merito con l’Atalanta – ed un distacco di ben cinque lunghezze dalla zona Champions League, ...

Sono solo due dei tantissimi dati della miglior stagione in carriera di Rafa Leao, che siper ... Due i gol nel girone di ritorno, entrambi contro avversari di peso come Napoli e. Stesso ...Non c'è tregua per Paulo Dybala e gli infortuni, l'argentino si è fermato ancora e resta in forte dubbio per la sfida europea Non c'è tregua per Paulo Dybala e gli infortuni, l'argentino si è fermato ...Ma conta e spera di essere disponibile per domani sera, quando lavuole costruire le basi per raggiungere la finale di Euroleague . Ha anche rassicurato Mourinho : nelle ultime settimane si è ...

Roma, «voglio scendere qui» ma l'autista Atac non si ferma: preso a pugni nella cabina, 20 giorni di prognosi ilmessaggero.it

Jannik Sinner si prepara per il suo esordio negli Internazionali d'Italia 2023. I campi del Foro Italico ospiteranno, a partire da oggi, i match del tabellone principale maschile e l'altoatesino, in q ...I giovani studenti milanesi da giorni protestano contro il caro affitti e contro l'inadeguatezza dell'offerta abitativa per gli studenti nel capoluogo meneghino. Il collettivo ha ottenuto un incontro ...