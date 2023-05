Roma | rubavano le carte di credito agli anziani per le loro spese folli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023). I reati non si fermano mai, e così anche i controlli devono necessariamente tenere il passo per poter continuare a monitorare, prevenire e reprimere gli odiosi illeciti commessi. Tra i tanti, soprattutto quelli ai danni degli, spesso raggirati dai malfattori e ritenuti soggetti preferenziali per una eventuale truffa. Finto operatore Sisal truffa societàna, giocatori e un negozio: 62enne a processodiad ultrasettantenni Nelle ultime ore, gli agenti di polizia hanno dato luogo all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, nei confronti di 2 persone di origine rumena, un uomo di 51 anni e una donna di 25 anni. ...