Roma | monta la protesta contro la nuova Ztl | centinaia le persone in piazza | “Gualtieri dimettiti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 maggio 2023). Avanza lasotto palazzo SenatoriolaZtl che dal prossimo novembre, se non subirà alcuna modifica, rivoluzionerà le abitudini di moltini. Il nuovo provvedimento stabilisce l’esclusione nell’area urbana della Capitale delle auto più inquinanti e nel corso degli ultimi giorni, non ha mancato di far discutere e di suscitare polemiche. Lain atto ne è un tangibile esempio.Ztl a, Patanè: ‘Necessaria per la salute pubblica’ Lasotto palazzo Senatoriola Ztl fascia verde Il provvedimento, in un‘area di 21 chilometri, vieterà la circolazione dalle 7.30 alle 21.30 nei giorni feriali a 30mila auto, camion e moto, compresi anche i veicoli a benzina Euro 3 e ...