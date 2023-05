Roma | lite tra clochard sfocia nel sangue in pieno centro

(Di mercoledì 10 maggio 2023)– Avrebbe colpito un uomo un uomo, unegiziano di 33 anni, tramite un’arma da taglio. Protagonista della vicenda sarebbe un 52enne italiano, anch’egli un. Il fatto sarebbe avvenuto aa via Nazionale, angolo via Milano, lo scorso 1 maggio. Il 52enne è stato fermato dai I Carabinieri della StazioneQuirinale e del NucleoScalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Dalle prime testimonianze, in precedenza ci sarebbe stato un acceso diverbio tra i 2, iniziato a bordo dell’autobus linea 64 e poi degenerato sul marciapiede della fermata “Esposizione” di via Nazionale, dove la vittima è stata ritrovata accasciata. I Carabinieri avrebbero anche trovato e sequestrato un taglierino ...

...anni al termine di unanata per futili motivi lo scorso primo maggio su un bus. Per questo un senza fissa dimora 52enne è stato sottoposto a fermo, eseguito dai carabinieri della Stazione...Violenta, 35enne finisce accoltellato: è in codice rosso Tentato omicidio atra clochard in via Nazionale Era il 1 maggio scorso quando la vittima è stata trovata, nel pomeriggio, accasciata ......gesto sarebbe riconducibile ad unaper futili motivi legati alla divisione di generi di prima necessità. Il 52enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove il Gip del Tribunale di...

Tentato omicidio a Roma: lite tra clochard degenera, 33enne ... TerzoBinario.it

La vittima, sempre un senzatetto, venne trovata nel pomeriggio del primo maggio accasciata sul marciapiede con una ferita d'arma da taglio fra collo e spalla e soccorsa da personale del 118 ...Fermato un 52enne dai carabinieri, l’episodio il primo maggio I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale e del Nucleo Roma Scalo Termini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno sott ...