Roma-Leverkusen | Dybala è in gruppo per la rifinitura

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mourinho è in piena emergenza per la gara col, ma recupera Wijnaldum, che già ieri era in. Presente anche....

Domani sarà- Bayer. Un appuntamento fondamentale per la squadra di Mourinho che si giocherà il tutto e per tutto. Il match, valido per l'andata della semifinale di Europa League , andrà in scena ...Le lascio cantare l'inno della, ma se segna ildeve mostrare almeno una piccola esultanza'. Voeller ride, ha la vita piena. Un anno fa si mise in pensione, basta con i compiti da d.g. ...Rai1 e RaiPlay trasmetteranno in diretta l'andata di Juventus - Siviglia di giovedì 11 maggio e il ritorno di Bayern -del 18 maggio. In caso di qualificazione di almeno una delle ...

Giovedì 11 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico la Roma attende il Bayer Leverkusen per l’andata delle semifinali di Europa League. I giallorossi sono giunti a questo punto della competizione ...La spinta dell'Olimpico per sostenere una squadra in difficoltà ma che in Europa può ritrovarsi: le quote sono con Mourinho ...