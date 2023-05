Roma | intervento-miracolo al Sant’Andrea per un tumore ai polmoni ritenuto inoperabile

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un’operazione ritenuta impossibile in ogni parte del mondo. E invece, proprio all’ospedaledi, una donna di 58 anni è stata sottoposta ad un delicatoper l’asportazione di unpolmonare sinistro. Secondo quanto riportato dai medici “la massa invadeva l’arco aortico“. L’operazione, definita dunque pioneristica, ha previsto la sostituzione del vaso con una protesi sintetica. “Il tutto senza ricorrere all’arresto del muscolo cardiaco, ma in assistenza di circolo a cuore battente”. La paziente dimessa in buone condizioni di salute ed è tornata a casa per proseguire la terapia oncologica. “Una straordinaria operazione che conferma la Chirurgia Toracica del nostro Ospedale non solo come la prima in Italia per numero di interventi peral polmone alla luce gli ...