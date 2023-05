Roma | Dybala svolge la rifinitura con i compagni verso il Leverkusen

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Paulostringe i denti e prova ad essere a disposizione di Josè Mourinho per la sfida di domani sera dellacontro il Bayer. Superato il problema all’adduttore, il talento argentino continua ad avere qualche fastidio alla caviglia e in questi giorni è stato gestito dallo staff del club giallorosso. Oggi, per l’allenamento di, il numero 21 era regolarmente in campo con i. Presente anche Gini Wijnaldum, altro recupero importante in vista dell’impegno di Europa League. SportFace.

Pauloè entrato in campo sorridente nella rifinitura alla vigilia di- Bayer Leverkusen. L'argentino, dopo un riacutizzarsi del dolore alla caviglia infortunata con l'Atalanta, spera di poter ...... notizie confortanti dae WijnaldumPoco più di 24 ore a una delle partite più importanti della stagione. Lasi prepara alla sfida contro il Bayer Leverkusen, il primo round della ...Lasi allena in vista della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma domani all'Olimpico. C'è una buona notizia per José Mourinho: Paulo, infatti, è regolarmente in ...

Sia Paulo Dybala che Gini Wijnaldum hanno svolto la seduta in gruppo: il primo ci prova, il secondo dovrebbe esserci nella gara contro il Bayer Leverkusen di domani ...Mourinho è in piena emergenza per la gara col Leverkusen, ma recupera Wijnaldum, che già ieri era in gruppo. Presente anche Dybala. L'argentino ieri non si era allenato, ma aveva svolto Leggi ...