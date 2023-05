Roma - Bayer Leverkusen | pronostico | l' Over 2 5 vale 2 15

Tutto pronto per le semifinali di Europa League. La squadra di Mourinho ospita la formazione di Xabi Alonso all'Olimpico: il fischio d'inizio diLeverkusen sarà giovedì alle 21. I giallorossi arrivano dalla sconfitta per 2 - 0 contro l'Inter, anche i tedeschi hanno perso nell'ultimo turno di Bundesliga: 2 - 1 contro il Colonia. Il ...Vigilia della delicata sfida di Europa League contro ilLeverkusen . Mourinho è in piena emergenza, ma recupera Wijnaldum , che già ieri era in gruppo. Leggi i commenti News as: tutte le ...Domani saràLeverkusen . Un appuntamento fondamentale per la squadra di Mourinho che si giocherà il tutto e per tutto. Il match, valido per l'andata della semifinale di Europa League , andrà in scena ...

Roma-Bayer, designato l’arbitro anti-Mourinho: nessuno gli ha fischiato più rigori contro VIDEO Corriere dello Sport

ROMA - Nove anni dopo l'eliminazione subita contro il Benfica, la Juventus torna in semifinale di Europa League, contro un Siviglia capace di vincere quell'edizione del 2014 con finale giocata proprio ... Tra oggi e giovedì scendono in campo le cinque italiane qualificate alle semifinali delle coppe europee, poi venerdì inizierà già la 35a giornata di Serie A.