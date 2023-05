Robert De Niro | 79 anni | è padre per la settima volta

(Di mercoledì 10 maggio 2023)Derivela di essere diventatoper ladurante un’intervista per Entertainment Tonight Canada. L’attore 79enne descrive alcuni aspetti del suo ultimo personaggio nella pellicola About My Father, prossimamente in uscita nei cinema americani, e di cosa significa essere. “So che lei èdi sei figli”, commenta la conduttrice televisiva Brittnee Blair. “Sette in realtà, ho appena avuto un bambino”, ribatte inaspettatamente la stella del cinema, senza rivelare altri dettagli in merito all’ultimo arrivato. Non conosciamo né il nome né il sesso del bambino, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la madre sarebbe Tiffany Chen, una campionessa di Tai Chi con cui Deha collaborato sul set di Lo stagista ...

