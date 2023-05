Ritorno Inter-Milan in tv | orario | dove vederlo in chiaro | programma | data

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sarà l’o ila volare a Istanbul per l’atto conclusivo della Champions League 2023 che si giocherà sabato 10 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul? Lo scopriremo tra sei giorni esatti, in concomitanza con la sfida valevole comedella semifinale tra. Il match, che si giocherà ovviamente allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, avrà luogo martedì 16 maggio alle ore 21.00 e metterà di fronte i nerazzurri (padroni di casa in quella occasione) ai rossoneri di mister Stefano Pioli. Si annunciano 90 minuti (oppure 120 in caso di supplementari) da vivere con il cuore in gola con il palio la finale della Champions League. L’EuroDerby 2023 ricalcherà quando visto esattamente 20 anni fa? Quella celebre Stracittadina spalmata in due incontri premiò ilche, ...