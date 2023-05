(Di mercoledì 10 maggio 2023) Palermo, 10 mag –per chi si trasferisce a Petralia Soprana. L’avviso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso nasce dalla disponibilità economica relativa alle somme rimanenti dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021. Le somme non spese sono state quindi destinate, come previsto dal bando, alla “concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5 milaa beneficiario”. Possono fare richiesta tutti coloro che decidono di trasferire la residenza nel paese abbarbicato sulle Madonie, catena montuosa siciliana di cui è il Comune più alto con i ...

Ripopoliamo i borghi: cinquemila euro per chi va a viverci Il Primato Nazionale

