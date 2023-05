Riparte il Pet Carpet Tour 2023 | contro l’abbandono di animali e per una maggiore sicurezza stradale

(Di mercoledì 10 maggio 2023)il Pet Camper, coloratissimo camper a 4 zampe,die per una. E’ partita con la prima tappa a Sulmona (L’Aquila), la terza edizione del Pet Campercon raduni nel centro Italia, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblicadei nostri amicie sulla. L’Associazione Pet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli, è fondata e presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo. Ogni anno con l’arrivo dell’estate ed il periodo di ...

In questa edizione: - No all'abbandono degli animali, ilCamper Tourdell'Abruzzo - Cani guida, Arcaplanet sostiene il centro addestramento Lions di Limbiate - Il mondo nascosto delle formiche abr/gtrIlCamper Tour giunge alla terza edizione edall'Abruzzo con la tappa di Sulmona. L'iniziativa, promossa dall'associazioneCarpet, in collaborazione con Polizia di Stato e Anas, torna 'on ...... checon gli episodi inediti dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming ... Bruno riprenderà il suo viaggio da Nord a Sud spostandosi da Firenze fino alle strutture- ...

Riparte il Pet Carpet Tour 2023, contro l'abbandono di animali e per ... RomaDailyNews

Il Pet Camper Tour giunge alla terza edizione e riparte dall'Abruzzo con la tappa di Sulmona. L'iniziativa, promossa dall'associazione Pet Carpet, ...Al via la terza edizione del Pet Camper Tour, progetto che mira a sensibilizzare sull'abbandono degli animali e sulla sicurezza stradale ...