Rione Sapio | detiene droga in casa | arrestato un 48enne

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023)inunper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentiindalla Polizia un. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Delizia dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, un contenitore con 25 involucri contenenti circa 75 grammi di hashish, un coltello da cucina e 620 euro. F.S.,napoletano con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lascia un like su Facebook e seguici ...