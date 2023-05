Rinnovo Leao Gazzetta | ha firmato con il Milan! I dettagli dell' accordo

... 'Non sarà titolare: panchina o tribuna' Milan - Inter, dove vedere in chiaro il derby di Champions: non solo Prime Video, ecco il canale tvfirma il: i dettagli Rafaelguadagnerà 7 ..., secondo Gazzetta il portoghese ha firmato l'accordo con il Milan: i dettagli del nuovo contratto Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, Rafaha già messo la propria firma sul nuovo ...resta al Milan. L'intesa è stata sottoscritta: guadagnerà 7 milioni netti fino al 2028 più 2 milioni di bonus d'entrata che gli sono stati riconosciuti. La clausola rescissoria è stata alzata a ...

Leao, finalmente il rinnovo! Rafa si lega al Milan fino al 2028: le cifre La Gazzetta dello Sport

Rafael Leao resta al Milan. Il portoghese ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028. Dopo mesi di trattative, è arrivata la fumata bianca, che scaccia via le voci che lo volevano ...Rafael Leao ha rinnovato il suo contratto con il Milan: lo stipendio e il valore di mercato dell'attaccante portoghese seguito dai principali club europei.