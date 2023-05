Rinnovo Leao | è ufficiale! Maxi aumento e novità sulla clausola

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Rafaelrinnova il suo contratto con il Milan fino al 2028. La notizia era già nell’aria da diverso tempo, dovevano essere limati solo gli ultimi dettagli. Da pochi minuti è arrivata l’ufficialità. Lo Sporting Lisbona ha ricevuto il bonifico dal Lilla per la pratica del pagamento dei 22 milioni per l’addio dello stesso portoghese nel 2018, l’ultimo step che ha sbloccato la trattativa. I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo, il contratto in scadenza 2024 non faceva dormire sonni tranquilli. Chelsea e Real Madrid, le principali tentazioni di mercato, resteranno a bocca asciutta. Le cifre delvedrà il suo stipendio salire da 1.4 a 7 milioni netti a stagione con l’aggiunta di 2 milioni di buonentrata. Allo stesso tempo verrà alzata la suarescissoria che attualmente si attesta ...