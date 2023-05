Rilanciato l’iPhone 14 a prezzo molto basso su Amazon il 10 maggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Con il passare delle settimane stiamo notando un calo dipiuttosto interessante che sta riguardando14 e quest’oggi non potevamo non menzionare l’offerta diper la variante nera da 128GB di memoria interna. Si tratta del modello base dell’ultima famiglia di top di gamma presentata da Apple, ormai sono già diversi mesi che si ritrova sul mercato e per questo è soggetto a qualche sconto di rilievo da non lasciarsi scappare. Occhio alla nuova offerta per14 asuil 10: i dettagli della promozione Altra promozione aggressiva, dunque, dopo quella della scorsa settimana. Se ancora non avete acquistato14 nero da 128GB, quest’oggi può essere ...

Secondo un rapporto di Forbesda La Repubblica , ... La maggior convenienza della proposta in sinergia con'azienda ...ad attirare nuovi clienti tra i due miliardi di possessori di...Dopo alcuni anni di pausa, Apple hasul mercato la ...processore ultra - performante (lo stesso che troviamo sull'... Oggi troviamo'iPad mini anche in offerta a un super prezzo . Il ...... "TwitterBlue verràlunedì: abbonati sul web per 8 ...per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ottenere'... La casa produttrice di, iPad e MacBook difatti trattiene il ...