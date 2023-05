Riina jr 'cacciato' da Corleone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Il Consiglio comunale diha approvato ieri un ordine del giorno, presentato dal sindaco Nicolò Nicolosi e dalla Giunta, con cui si auspica l'allontanamento del figlio di Totòdalla città, Giuseppe Salvatore, rientrato alo scorso 4 aprile. Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che "Salvuccio"non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra. "Con l'ordine del giorno approvato oggi all'unanimità dal Consiglio comunale, vogliamo nuovamente lanciare un messaggio forte e chiaro - dice il sindaco Nicolò Nicolosi -vuole smarcarsi definitivamente da un passato di mafia e malaffare, anche allontanando concittadini sgraditi, come 'Salvuccio', che non ha mai preso le distanze dalle azioni spregevoli del ...

Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che 'Salvuccio'non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra . 'Con l'ordine del giorno approvato oggi all'unanimità dal Consiglio ...... come avvenne tanti anni fa con il bacio tra Totòe Giulio Andreotti. Baiardo che dice, ... "Se le cose non dovessero andare in un certo modo (quale, ndr) - dice il giornalistada La7 - ...Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che 'Salvuccio'non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra . 'Con l'ordine del giorno approvato oggi all'unanimità dal Consiglio ...

Il figlio di Totò Riina sarà "cacciato" da Corleone (Foto) Tag24

Il figlio del boss morto non ha mai preso le distanze da Cosa Nostra e il consiglio comunale approva un ordine del giorno in cui si auspica l'allontanamento dalla città. Il documento è stato approvato ...