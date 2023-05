Riforme | Zingaretti | ' maggioranza vuole comandare non governare'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Che senso ha dire 'facciamo le, riscriviamo insieme le regole, ma tanto se non siete d'accordo le decidiamo noi ugualmente'? Nelle democrazie occidentali chi ha lagoverna, non comanda. Soprattutto quando si parla di regole". Lo scrive in un tweet Nicola, deputato Pd.

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Che senso ha dire 'facciamo le riforme, riscriviamo insieme le regole, ma tanto se non siete d'accordo le decidiamo noi ugualmente' Nelle democrazie occidentali chi ha la ...