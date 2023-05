Riforme | Schlein | «No al premierato»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per la leader dem Elly, quella delle«non è una priorità del Paese». Bene rafforzare la rappresentanza e la stabilità magari riformando la legge elettorale, senza liste bloccate, con la sfiducia costruttiva, ma non a scapito dei «pesi e dei contrappesi», del parlamento e soprattutto ai danni del presidente della Repubblica. «Non siamo per ridimensionare il ruolo del presidente della repubblica verso un modello di un uomo o un donna sola al comando», ha detto la segretaria del Pd. Giorgia Meloni tiene fede alle sue promesse in campagna elettorale e va avanti. Ma il Pd e il M5s non ci stanno a un radicale stravolgimento dell'architettura istituzionale, al passaggio da una Repubblica parlamentare a una presidenziale. E in uno stato di incertezza sull'esito delle trattative con l'opposizione spunta anche l'ipotesi di una commissione ad hoc.