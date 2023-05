Riforme | Paita Iv | ' se Calenda ha cambiato idea è un problema suo'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Noi non faremo nessun coordinamento con il M5S: se Azione vuole questo, faccia pure". Lo scrive su Twitter Raffaella, presidente dei senatori di Iv-Azione. "Noi siamo fedeli alla linea di chi ha votato per il Terzo Polo: elezione diretta del premier e superamento del bicameralismo. Sehaanche su questo è unsuo. Più che il rischio di una nostra entrata in maggioranza temo con queste uscite quello di un avvicinamento tra Conte ee Schlein. Prospettiva poco dignitosa per i riformisti", conclude.

