Riforme | Magi +Eu | ‘governo alla cieca e diviso | altro che opposizioni’

... che ha preso parte all'incontro per Iv, spiega: "Come Italia viva nasciamo per fare le, ... è la posizione, al termine dell'incontro, del segretario di Più Europa, Riccardo. Chiusura ...Contro l'elezione diretta netto anche il no di Verdi - Sinistra e di Più Europa: 'L'ipotesi del sindaco d'Italia è una follia se non una sciocchezza', dice Riccardo. Mentre Giuseppe Conte non ...Chi punta al coordinamento delle opposizioni è Più Europa che con Riccardoha spiegato: '... 'Oggi si crea questa grande attesa sullema i problemi sono tutti lì, con una crisi economica, ...

Riforme, Magi: "L'ipotesi Sindaco d'Italia e' una follia" - Italia Agenzia ANSA

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Le dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni al termine della giornata di consultazioni sulle riforme sono state surreali. Furbescamente ha evidenziato le divisioni delle opp ...Il Terzo polo apre alle proposte dell’esecutivo. La segretaria del Pd chiama gli alleati e prova a coordinarli ma ci sono le prime divisioni ...