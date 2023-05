Riforme | Gasparri | ' se opposizioni vogliono solo loro proposte allora è atteggiamento eversivo'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "La giornata dimostra innanzitutto che le sinistre sono divise e quindi oppongono al presidenzialismo l'armocromismo". Così il vicepresidente del Senato, Maurizio, intervistato dalla Stampa, sul confronto tra governo esul tema dellee del presidenzialismo. Poi l'azzurro si mostra possibilista anche sul modello del premierato: "In fondo sarebbe una forma di presidenzialismo minore: l'elezione diretta del premier aiuterebbe a dare più stabilità, a patto che la sfiducia venga vincolata al ritorno al voto". No invece alla strada della Bicamerale perché si "allungherebbeil celebre elenco dei presidenti di quelle commissioni. È il modo migliore per non fare le". "Se però lepretendono che sul tavolo ci sia ...

