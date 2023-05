Riforme | Calenda | Meloni avanti anche da sola? Grandissimo errore

Avanti con le"escludendo le opposizioni Se il governo lo facesse farebbe un grandissimo errore". Lo afferma il leader di Azione, Carlo, ad Agorà su Rai3, commentando le parole di Giorgia Meloni ...... la presidente del Consiglio di un governo che ha la maggioranza assoluta sta proponendo... I due terzi del parlamento non ci sono nemmeno con Renzi e(che sono poco simpatici, ma non ...L'idea di Conte è dunque quella di istituire una commissione ad hoc sulle: "Siamo ... 'Disponibili a collaborare" Azione e Italia Viva , ex terzo polo invece spiegano atraverso Carlo...

ROMA, 10 MAG - Avanti con le riforme "escludendo le opposizioni Se il governo lo facesse farebbe un grandissimo errore". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, ad Agorà su Rai3, commentando l ...Riforme, Calenda: «L'incontro è stato utile per far capire al governo la nostra posizione sulle riforme» ma «no al presidenzialismo. Sul presidente della Repubblica abbiamo segnato una linea rossa che ...