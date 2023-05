Riforme | Boschi Iv | ' Meloni non ha escluso le nostre proposte | non capisco le paure del Pd'

... durante l'incontro sulleistituzionali ha aperto alle idee della destra. In un'intervista a La Repubblica, Maria Elenaha confermato la strategia dei renziani. "Non è possibile un ...Noi di Italia Viva riteniamo che non ci sia la necessità di un coordinamento con le opposizioni, tantomeno con i 5 stelle', dice Maria Elena, secondo cui è 'fondamentale l'elezione diretta del ......Calenda e Azione 'è importante che ci si confronti anche con le altre opposizioni' per la, e ... 'Oggi si crea questa grande attesa sullema i problemi sono tutti lì, con una crisi ...

Riforme, Boschi: "Le riforme non servono a Meloni ma al Paese" - Italia Agenzia ANSA

Maria Elena Boschi (Iv): "L'elezione diretta del presidente del Consiglio è una proposta storica di Iv che consente di ridare voce ai cittadini".“L’elezione diretta del premier assicura stabilità al governo: è questa la più potente riforma economica che possiamo realizzare. E’ una nostra priorità e formuleremo una nostra proposta. Spero in una ...