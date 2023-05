Ricicloni a 5 stelle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Facevano la guerra ai privilegi della politica, oggi, con acrobatiche manovre (e invidiabile faccia di bronzo), gli ex «indignati» dei 5si procurano poltroncine di potere, sontuosi contratti, nomine strategiche. Non sono gli unici, però. Perché, per tutti, «uno scranno è per sempre». Sono stati sbeffeggiati sui giornali, derisi in aula, rimossi nelle urne. Nessuno, nella rocambolesca storia pàtria, è stato però tanto abile. «Dimaiani»: il neologismo, segnalato perfino dalla Treccani, non è certo scoppiettante. Ma i residuati del grillismo, gli sbaragliati scissionisti, meritano comunque applausi scroscianti. Sono ormai creature mitologiche: deretano prensile e faccione di bronzo. Pensavate di esservene liberati, certo. E d’altronde: come dimenticare le contumelie rivolte agli ex colleghi, «abbarbicati come cozze ai loro privilegi»? Invece, rieccoli. ...