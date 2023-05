Ricatti e diavoli sulla Via della Seta | cosa succede tra Cina e Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag – Scordatevi l’avvincente ricostruzione di Peter Hopkirk, istranieriViaoggi non sono più romantici archeologi e coraggiosi esploratori. Iodierni sono in giacca e cravatta, ma hanno poco a che fare con uomini d’affari dediti a cospirazioni finanziarie in grado di destabilizzare – quando non affossare – intere nazioni del globo, come nell’azzeccata serie Sky. Eppure, vuoi per l’evocativo nome scelto, vuoi per l’effettivo percorso pensato per apposito interscambio commerciale, gli occhi di chi osserva le mosse geostrategiche del futuro sono sempre puntatiVia, una nuova Viacostellata di macchinazioni “diaboliche” che tendono a confondere i più. ...