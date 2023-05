Resta in Rai Bomba-Fiorello | legge in diretta il messaggio dell' ad | cambia tutto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Amadeus rimane":ha letto ina Viva Rai2 unarrivatogli da Roberto Sergio, il nuovo ad in pectorea Rai dopo le dimissioni di Carlo Fuortes. Nei giorni scorsi, nell'ambito dei numerosimenti che dovrebbero interessare la tv di Stato, si è parlato anche'eventualità di "dimezzare" Amadeus in vista del prossimo Sanremo. Secondo un'indiscrezione, l'ipotesi sarebbe stata quella di lasciargli solo l'incarico di conduttore del festival, assegnando il ruolo di direttore artistico a qualcun altro. E ieriè intervenuto in difesa'amico e collega. Oggi, tornando sul futuroa Rai, lo showman siciliano ha ironizzato: "Pensate che Roberto Sergio credo che stia già provvedendo a ...

L'ironia di Fiorello sulle nomine"Ormai inè così, non c'è nessuno, fai quello che ti pare, anarchia totale. Oggi non mandiamo la pubblicità, tanto l'addetto alla pubblicità è già con il ...Che sia il 2023 l'anno della sua rinascita professionale Non ciche rimanere in attesa e scoprire cosa laha in programma per ......sicuramente premiante sarà quella di sabato 13 maggio alle 21.25 in diretta eccezionale su2, ... entrata al posto di Plummer, dà più solidità in ricezione e mette a referto due punti, mail +...

Fiorello, bomba in diretta: "Resta in Rai". Legge il messaggio dell'ad: cambia tutto Liberoquotidiano.it

Nelle ultime ore sono circolate numerose indiscrezioni sul futuro della tv di Stato e lo showman ha colto la palla al balzo per il suo morning show “Viva Rai2!”. Ma l’amministratore delegato in pector ...La “rivoluzione” in vista dovrebbe coinvolgere invece Stefano Coletta. In stallo i rapporti con il Comune di Sanremo ...