Renault lancia “re-w@rd” per i clienti di Megane E-Tech Electric

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –Italia“re-w@rd”, iniziativa di customer engagement che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologia blockchain e NFT (Non-Fungible Token), per un’esperienza superiore fra real time rewarding, sicurezza digitale ed esclusività. Primo progetto marketing del mondoad utilizzare la blockchain come infrastruttura tecnologica, re-w@rd è una piattaforma web che permetterà aiprivati diE-, previa iscrizione, di ricevere punti sotto forma di token, nel momento dell’ordine e nelle fasi successive all’acquisto, attraverso diverse interazioni con il Brand. Il cliente avrà la possibilità di utilizzare i propri token su un marketplace che mette a disposizione prodotti e servizi ...

