ROMA -Italia" [email protected] ", iniziativa di customer engagement che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologia blockchain e NFT (Non - Fungible Token), per un'...ROMA "Italia"re - w@rd", iniziativa di customer engagement che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologia blockchain e NFT (Non - Fungible Token), per un'esperienza ...Italpress" [email protected] " per i clienti di Megane E - Tech Electric Italpress Arriva anche in Italia la nuova Bmw XM Italpress Maserati celebra la sua storia e il suo futuro al Motor Valley ...

Renault lancia "re-w@rd" per i clienti di Megane E-Tech Electric ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Renault Italia lancia "re-w@rd", iniziativa di customer engagement che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologi ...PARIGI - Il Gruppo Renault torna amuovere le corte delle passione automobilistica con uno dei marchi storici dell'automobilismo sportivo: l'Alpine. Con la presentazione di questa A290_ß dà così inizio ...