Remco Evenepoel cade al Giro d' Italia per colpa di un cagnolino

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Una caduta rovinosa che è costata cara al campione, impegnato nella tappa deld'da Atripalda, in provincia di Avellino, fino a Salerno. A 151 chilometri dal traguardo, nei pressi di Venticano, in Irpinia, la carovana rosa era sotto la pioggia, su un percorso che consentiva di procedere anche speditamente. Improvvisamente sulla strada è comparso un cane di piccola taglia. Era riuscito a liberarsi dal guinzaglio tenuto dal padrone, in mezzo alla folla che seguiva la quinta tappa del. Il cane si è trovato all'improvviso in mezzo al gruppo di ciclisti eper evitare il quadrupede è caduto sul marciapiede, vicino a un cartellone pubblicitario. Cane salvo, ma tappa rovinata per il ciclista belga, prima maglia rosa ...

Nessun attacco, invece, tra gli uomini di classifica, con il belga e campione del mondo(Soudal - Quick Step) che ha regolato il drappello della maglia rosa, che resta così sulle ...Il gruppo, regolato da(Soudal - QuickStep) davanti a Primoz Roglic (Jumbo - Visma) e Thibaut Pinot (Groupama FDJ), arriva a 3'11" mentre Leknessund si tiene stretta la maglia rosa. ...Rimanda l'appuntameno con la Maglia Rosa (e con la prima dimostrazione di forza agli avversari, in primis Primoz Roglic) il campione del mondo, nonché favorito della 'Corsa Rosa': "Oggi avevo buone sensazioni, ma non ci sono state azioni per il vento contrario, c'erano 4 - 5 gradi della scala Beaufort e non si poteva fare granché" spiega ai media belgi, come ...

Abbiamo scoperto il punto debole di Evenepoel La Gazzetta dello Sport

Davide Bais ha scelto il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 106, il Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) – Montagna Pantani, per inaugurare il suo palmares al termine di una lunga giornata in ...Una giornata di nulla al Giro d'Italia 2023. Tutti si aspettavano la grande sfida tra i big nella tappa con arrivo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, invece il plotone ha lasciato andare via la fuga ...