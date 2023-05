(Di mercoledì 10 maggio 2023) Arriva TOM, il” a firmae ToMove. Ilpuò essere compattato e inserito nel bagagliaio di qualsiasi autovettura. Sono stati favoriti materiali naturali, come l’alluminio e il bamboo Il progettonasce da un’idea di REI Lab s.r.l, Unindustria RE e Fondazione REI, con il supporto di importanti partner finanziari come Intesa San Paolo.è un polo di innovazione che lavora a fianco delle aziende automobilistiche Premium, Luxury, SuperCar e Hypercar, e di PMI del territorio. Questo per guidarle e accompagnarle nelle sfide che la transizione all’elettrificazione porta con sé. Con un costante spirito di rinnovamento l’azienda è pronta a guidare la mobilità verso un futuro di innovazione e trasformazione evolutiva. In queste ultime ore è ...

Reinova: presentato TOM, il ciclomotore “trolley” tuttoteK

Progetto nato nel cuore della Motor Valley durante la pandemia: fra le novità, il ciclomotore ecologico ’Tom’ in alluminio e bamboo ...Quello che vi presentiamo oggi è un prodotto che troviamo geniale, il ciclomotore “trolley” trasportabile, realizzato da Reinova e ToMove. Il suo nome è TOM, ed è un ciclomotore elettrico innovativo, ...