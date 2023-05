Regioni ' amiche delle mamme' | Bolzano | Emilia e Val d' Aosta al top Sicilia e Campania fanalini di coda

Tra lepiùper le mamme svetta la Provincia autonoma di Bolzano , seguita da Emilia Romagna e Valle D'Aosta , mentre le condizioni più sfavorevoli si registrano in Basilicata , preceduta ...Con un punteggio di 105,9 la Provincia autonoma di Trento si posiziona al quinto posto nell'Indice delle madri sullepiù o menodelle mamme e al primo nella "dimensione servizi", ma è solo penultima nella "dimensione della violenza". Per l'ottavo anno consecutivo, Save the children ha diffuso il ...Tra lepiùper le mamme svetta la Provincia autonoma di Bolzano, seguita da Emilia Romagna e Valle D'Aosta, mentre le condizioni più sfavorevoli si registrano in Basilicata, preceduta appena ...

Nel 2022 è stato raggiunto il nuovo record minimo di nascite che scendono per la prima volta sotto le quattrocentomila: sono stati 392.598 i bambini e le bambine iscritti all'anagrafe ...Il rapporto “Save the children” evidenzia le difficoltà delle mamme siciliane a fa conciliare lavoro e gestione della vita familiare ...