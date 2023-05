Regione Siciliana | centrati tutti gli obbiettivi Pnrr sulla sanità

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "La Sicilia è tra le poche regioni italiane ad aver raggiunto il 100 per cento degli obiettivi fissati dalper la realizzazione delle strutture diterritoriale. Lo ha riconosciuto anche il ministero della Salute nello scorso mese di aprile con una comunicazione formale". Lo sottolinea in una nota il dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato regionale siciliano della Salute. "L`iter progettuale e amministrativo - sottolinea- rispetta le tempistiche fissate e l`assessorato regionale della Salute ha centratoi target previsti dagli accordi per l`attuazione della Missione 6, componenti 1 e 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel territorio della Sicilia, prevista dal contratto istituzionale di sviluppo firmato il 30 maggio del 2022 dallacon il ministero della ...