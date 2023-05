Recensione FUJIFILM Instax Mini 12 | un gioiello estetico che non delude

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ha lanciato a marzo la nuova12 e abbiamo avuto la possibilità di provarla: ecco la nostraLa nuova12 diarriva a distanza di tre anni dall’ultimo modello di11 e viene lanciata sul mercato esaltandone la sua estetica e la capacità di essere una macchina adatta a tutti. Disponibile sul mercato al prezzo di 89,99 € è possibile sceglierla in ben cinque colori, Pastel Blue, Mint Green, Blossom Pink, Lilac Purple e Clay White.Abbiamo avuto la possibilità di provarla nel colore Pastel Blu e vogliamo quindi raccontarvi i suoi punti di forza e perché conviene averla sempre nella borsa o nello zaino. Caratteristiche tecniche...

Recensione FUJIFILM Instax Mini 12

