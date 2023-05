Real Madrid-Partizan | Gara 5 Eurolega | ultime e diretta tv

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Equilibrio totale da spezzare nell’ultimadisponibile in questa serie infinita dei quarti di finale dell’basket 2022/23. Due formazioni che si sono date battaglia canestro su canestro impreziosendo la massima competizione europea della pallacanestro mettendo in campo giocate strabilianti sfoderate da cestisti davvero talentuosi. Adesso, per entrambe, l’obiettivo dista solo quattro quarti che si preannunciano infuocati e di difficile pronostico. Da una parte ci sarà il, mentre dall’altra parte del campo si schiererà ilBelgrado. Due vittorie a testa, manca l’acuto finale: ecco tutto quello che c’è da sapere dacon le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in ...

C'era anche un pezzetto di classe arbitrale italiana ieri al Bernabeu nella semifinale di andata di Champions League trae Manchester City, con Massimiliano Irrati al Var e Daniele Orsato IV uomo ma i riflettori erano tutti sull'arbitro Artur Soares Dias. Come se l'è cavata il fischietto portoghese nell'1 - ...Jack Grealish , attaccante del Manchester City , è stato protagonista della semifinale di Champions League disputata dai suoi al Santiago Bernabeu contro il. Sebbene non ci siano stati spunti particolari da parte sua, l'inglese ha battagliato e fatto il massimo trovandosi anche a lottare col diretto marcatore Carvajal. Una motivazione in più ..., City, Milan e Inter. Le quattro grandi d'Europa sono queste. Ed è interessante notare la percentuale dei giocatori italiani, inglesi, spagnoli, in queste quattro grandi. Ilha complessivamente il 68% di giocatori stranieri, ben 17 su 25, il City, il 67 % di stranieri, 16 giocatori su 24, l'Inter, è la cenerentola tra le quattro grandi d'Europa, solo il 59% di ...

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 10 maggio 2023. The i "King Kevin" Una magia di Kevin De Bruyne regala un prezioso pareggio al.Attenzione a quanto succederà sui campi di EuroLeague questa sera, in cui sono previste gara 5 per Monaco-Maccabi e Real Madrid-Partizan. Se infatti Kattash e Zeljko Obradovic possono ...