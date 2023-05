Real Madrid-Manchester City | padre di Haaland allontanato dal Bernabeu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Non una grande serata, quella di ieri, per Erlinge a quanto pare anche per suo: Alf-Inge è stato infattidaldurante il match tra. Un video diffuso da “El Larguero” mostra infattisenior in tribuna mentre porta le mani alle orecchie sfidando i cori dei tifosi del, prima di rispondere con il gesto dell’ombrello. Reazione che ha portato lo staff responsabile della sicurezza dello stadio ad allontanare ildell’attaccante norvegese e la persona che era con lui. SportFace.

Ieri intanto l'altra semifinale trae Manchester City è finita 1 - 1 al Bernabeu

Erling Haaland ha vissuto una serata difficile al Santiago Bernabeu, chiuso nella morsa di Alaba e Rudiger. Una partita in cui il norvegese ha toccato pochissime volte pallone, solamente 21 volte e si ...Erling Haaland non segna in Real-Manchester City ma, al pareggio di De Bruyne, il padre Alfie si scatena lanciando noccioline e con gestacci espliciti: cacciato dalla tribuna ...