Real Madrid-Manchester City | le reazioni social su Haaland VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nella gara di andata della semifinale di Champions League,pareggiano per 1-1. In gol Vinicius e De Bruyne. Evanescente,...

Dopo- Manchester City di ieri sera , questa sera si scende di nuovo in campo con la seconda semifinale di Champions League che tocca da vicino il nostro paese, perchè di fronte si trovano le ...... in palio un biglietto per la finalissima di Istanbul, dove nerazzurri o rossoneri si dovranno misurare con la vincente della supersfida tra corazzate,e Manchester City. In ogni caso un'...C'era anche un pezzetto di classe arbitrale italiana ieri al Bernabeu nella semifinale di andata di Champions League trae Manchester City, con Massimiliano Irrati al Var e Daniele Orsato IV uomo ma i riflettori erano tutti sull'arbitro Artur Soares Dias. Come se l'è cavata il fischietto portoghese nell'1 - ...

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 10 maggio 2023. The i "King Kevin" Una magia di Kevin De Bruyne regala un prezioso pareggio al.Attenzione a quanto succederà sui campi di EuroLeague questa sera, in cui sono previste gara 5 per Monaco-Maccabi e Real Madrid-Partizan. Se infatti Kattash e Zeljko Obradovic possono ...