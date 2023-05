Real Madrid-Manchester City 1-1 | Guardiola | “Mercoledì è una finale davanti ai nostri tifosi”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Traè grande sfida fin dalle prime battute. I padroni di casa partono benissimo ma è di De Bruyne il primo squillo di trombe della partita. Gli inglesi continuano ad attaccare, dominando, ma col trascorrere dei minuti cresce anche la minaccia offensiva dei Blancos. Ai quali basta un tiro in porta per sbloccarla: infatti, un gran destro di Vinicius vale l’1-0. Il pallone è del, il vantaggio a fine primo tempo è però del. Nel secondo tempo, il copione è quasi lo stesso a parti inverse, però. A tenere palla sono gli spagnoli ma a segnare è ilche si porta in una situazione di perfetta parità. La sfida dopo i primi 90 minuti si chiude momentaneamente così. Al termine di ...

Dopo il pareggio per 1 - 1 trae Manchester City nell'andata delle semifinali di Champions League, Fabio Capello, ai microfoni di Sky ha ...Prima della gara di Champions League trae Manchester City, terminata 1 - 1, il centrocampista inglese Phil Foden ha palleggiato da ...Dopo il pareggio per 1 - 1 trae Manchester City nell'andata delle semifinali di Champions League, Carlo Ancelotti non nasconde di non ...

Real Madrid-Manchester City 1-1, a Vinicius risponde De Bruyne. Si decide tutto in Inghilterra RaiNews

Finisce 1-1 l'andata della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Al Santiago Bernabeu, davanti al pubblico delle grandi occasioni, apre le danze la squadra di Carlo A ...Carlo Ancelotti, intervenuto a Mediaset Premium, ha commentato il pareggio ottenuto dal Real Madrid contro il Manchester City nella gara di andata della semifinale di Champions League. Le possibilità ...