Real-City | il padre di Haaland cacciato dalla tribuna – VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ildiè stato protagonista, durante la partita tra, di provocazioni verso i tifosi dei blancos Ildiè stato protagonista, durante la partita tra, di provocazioni verso i tifosi dei blancos. Alfiewas escorted out of a corporate box at the Bernabéu last night after ‘insulting’ and ‘throwing peanuts’ atMadrid fans. @inakiangulopic.twitter.com/ULA6oAEjdC— Football Tweet ? (@Football Tweet) May 10, 2023 Alf-Inge è stato poi scortato fuori dal suo boxsicurezza dopo che aveva lanciato anche cibo.

Foden palleggia da fenomeno, poi invita Del Piero in campo Gazzetta

