RDS Summer Festival 2023 | il calendario e i primi nomi | Lauro | Annalisa | Mr Rain

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Torna dopo il successo della prima edizione l’RDScon 12 serate di musica in 6 località balneari italiane e tanti ospiti, idei quali sono Achille, Mr.e Sangiovanni Per il secondo anno consecutivo RDS 100% Grandi Successi accende l’estate! Dopo il grande successo della scorsa edizione, RDStorna con tante novità, più colorato e divertente, con un’ambientazione ispirata ai playground di quartiere. Un villaggio e un grande palco che si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando musica, intrattenimento, divertimento e spensieratezza. Sei tappe in sei località turistiche italiane che, da giugno a settembre, ospiteranno le esibizioni live di 24 artisti per tutti gli amanti della ...