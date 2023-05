RC Auto | la rivoluzione copernicana in materia di riparazioni antieconomiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord. 20/04/2023, n. 10686) è destinata a rivoluzionare il settore dellein ambito di responsabilità civile.Già in passato ci siamo occupati delle cosiddette ““, ovvero di quei casi in cui il costo per riparare un mezzo danneggiato a seguito di incidente stradale risulta essere superiore al valore di mercato del mezzo stesso.La regola generale prevista dal Codice Civile dispone che il danneggiato possa chiedere “la reintegrazione del danno in forma specifica” – cioè che la compagnia di assicurazioni rimborsi le spese di riparazione – “qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente” – cioè che ...

Ormai sono svariati anni che parliamo di Grand Theft6 e del possibile annuncio, noi stessi abbiamo deciso di evitare di riportare ogni notizia per ... Insomma, si punta a unadell'IA in ...Con il nuovo tram sarà una'. Con Busitalia però qualche problema c'è... 'Busitalia sta ... L'elettrica di Giordani punta verso l'ospedale. Sindaco, ma chi sarà il suo erede Magari ...I fondi stanziati per la mobilità urbana sono importanti, ma non così ingenti da cambiare il volto alle nostre città. Il piano prevede (tra le altre cose) la realizzazione di 11 km di metropolitane e ...

Addio alle auto La rivoluzione mancata del Pnrr Today.it

I fondi stanziati per la mobilità urbana sono importanti, ma non così ingenti da cambiare il volto alle nostre città. Il piano prevede (tra le altre cose) la realizzazione di 11 km di metropolitane e ...Sarà una domenica di passione per gli automobilisti: via Emilia e altre strade chiuse dalle 8 alle 18. La cronometro scatterà da Savignano e si concluderà in via Calcinaro davanti al Technogym Village ...