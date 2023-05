RC Auto | la rivoluzione copernicana in materia di riparazioni antieconomiche

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord. 20/04/2023, n. 10686) è destinata a rivoluzionare il settore dellein ambito di responsabilità civile.Già in passato ci siamo occupati delle cosiddette ““, ovvero di quei casi in cui il costo per riparare un mezzo danneggiato a seguito di incidente stradale risulta essere superiore al valore di mercato del mezzo stesso.La regola generale prevista dal Codice Civile dispone che il danneggiato possa chiedere “la reintegrazione del danno in forma specifica” – cioè che la compagnia di assicurazioni rimborsi le spese di riparazione – “qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente” – cioè che ...